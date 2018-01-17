Двое пострадавших в ДТП с участием автобуса под Тулой остаются в больнице

ВОРОНЕЖ, 17 янв — РИА Новости. Два человека из числа пассажиров маршрутного автобуса, пострадавших в столкновении с иномаркой в Тульской области, остаются в больнице, угрозы их жизни нет, сообщил РИА Новости представитель минздрава региона.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Щекинском районе у поселка Временный на автодороге Щекино-Тула столкнулись автомобиль Hyundai и микроавтобус маршрута 117, где были более 20 пассажиров. По данным полиции, пострадали свыше восьми человек из числа находившихся в автобусе.

"На месте работали две бригады "скорой помощи", которые прибыли в течение 15 минут. Помощь оказана четырем людям, из них два человека были госпитализированы в Щекинскую районную больницу. Госпитализированным оказывается медицинская помощь в полном объеме, угрозы жизни нет. Все остальные пассажиры были осмотрены медицинскими работниками Щекинской районной больницы, им оказана необходимая амбулаторная помощь", — сказал собеседник агентства.

Общее количество обратившихся амбулаторно представитель минздрава не уточнил.

По данным полиции, в больнице находятся двое пассажиров автобуса.