Врачи рассказали о состоянии ребенка, раненного в пермской школе

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Медики считают тяжелой травму глаза у раненого в пермской школе подростка, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИИ глазных болезней имени Гельмгольца.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

Во вторник краевой Минздрав сообщил, что школьника, который получил травму глаза, направят в московскую клинику для обследования.

"Его привезли, врачи его осмотрели, уже не первый по счету консилиум собирается. Состояние глаза тяжелое", — сказал собеседник агентства.