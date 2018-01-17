Житель Екатеринбурга выбросил мешавшего спать кота с 13 этажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Житель Екатеринбурга подозревается в убийстве своего кота, которого он выбросил с балкона 13 этажа, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, инцидент произошел на улице Павла Шаманова. По данным полиции, кота выбросил на улицу местный житель 1980 года рождения, работающий охранником в алкомаркете.

"Как выяснилось, в его квартире проживали два кота: белый по кличке Сема и черный по кличке Симба. В тот вечер хозяин животных вместе со своим знакомым употреблял у себя дома спиртное. После того, как приятель ушел, лег спать. Ночью его якобы разбудил шум — животные неожиданно затеяли драку. Это обстоятельство сильно разозлило подозреваемого. Схватив наиболее агрессивного из них, он вышел на балкон и хладнокровно выбросил на улицу, после чего как ни в чем ни бывало вернулся в квартиру и сел смотреть телевизор", — рассказал Горелых.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными". В отношении подозреваемого до судебного разбирательства избрана мера пресечения ­в виде обязательства о явке.

В конце прошлого года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до 5 лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до 3 лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.