В Приморье не нашли "пластиковый" рис, на который жаловался покупатель

ВЛАДИВОСТОК, 16 янв — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора при проверке риса в Приморье не нашли "пластиковой" крупы, на которую жаловался в видео местный житель, однако изъяты полтонны товара с подложными документами, сообщает администрация края.

Ранее в СМИ опубликовали видео от местного жителя, купившего рис. По его словам, рис хорошо горел и пах пластиком. Власти Приморья после этого поручили провести расследование по обращениям граждан о фактах продажи некачественного риса в Дальнегорске.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Маслов отметил, что одна из партий риса сомнительного качества была обнаружена в магазинах Дальнегорска. Согласно документам, продукция была расфасована несуществующим предприятием.

"По словам Дмитрия Маслова, обе партии риса были направлены на лабораторные исследования. Согласно заключению экспертизы, рис соответствует ГОСТам – в нём нет ни антибиотиков, ни повышенного содержания химикатов. И это точно не пластик. Однако так как документы на товар оформлены некорректно, вся продукция – а это около полтонны – направлена на уничтожение", — говорится в сообщении.

Также специалисты провели проверку еще 64 торговых точек в Приморье. Рис от неподтверждённых производителей был обнаружен во Владивостоке, в сети "Рэми". Продукция изъята.

Департамент направил обращение более чем в 3,5 тысячи торговых точек Приморья, а также главам муниципальных образований об усилении контроля за рисом. Магазин, продававший сомнительный рис в Дальнегорске, оштрафован на 80 тысяч рублей.