В Ноябрьске завели дело после обнаружения на промбазе тел мужчины и женщины

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 янв — РИА Новости. Уголовное дело по статье "убийство" возбуждено в Ноябрьске (ЯНАО), где ранее на территории промышленной базы были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками разложения, сообщили в среду в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство", — отметили в ведомстве.

В середине прошлой недели следователи заявили о начале проверки по факту обнаружения тел мужчины и женщины в вагончике-бытовке, расположенном на территории производственной базы в Ноябрьске. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнял, что тела погибших, работавших на одном предприятии, имели признаки разложения, а дверь помещения была заперта изнутри. О пропаже мужчины полицейским сообщили его коллеги, по словам которых он долгое время не давал знать о себе.

"По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизы установлено, что 29-летняя женщина скончалась от проникающего колото-резанного ранения в область груди", — добавили в следственном управлении.

При этом о точных причинах смерти мужчины пока не сообщают. Предполагается, что он мог покончить с собой. "Следствие рассматривает как основную версию, но также рассматриваются и другие версии", — заявили РИА Новости в ведомстве.