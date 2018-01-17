Оренбургская полиция знала о неблагополучии семьи, где погиб ребенок

УФА, 17 янв — РИА Новости. Полиция знала о неблагополучной обстановке в семье в оренбургском городе Сорочинск, где от обморожения погиб двухлетний ребенок, оставленный без присмотра, но на профилактический учет их не ставила, сообщает прокуратура Оренбургской области.
Надзорный орган провел проверку и выяснил, что сотрудники полиции знали о неблагополучном образе жизни данной семьи, но мер не принимали.
"Соседи часто информировали полицию о том, что малолетние дети находятся в опасных для их жизни условиях. Им сообщалось, что женщина периодически уходила из дома, оставляла детей без присмотра или с нетрезвым отцом. Кроме того, полицейские неоднократно проводили проверочные мероприятия по заявлениям самих супругов, вступавших между собой в конфликты в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Несмотря на указанные обстоятельства, семья на профилактическом учете не состояла. Органами системы профилактики надлежащая индивидуальная работа с родителями не проводилась", — говорится в сообщении прокуратуры.
"В целях восстановления законности и недопущения нарушения прав второго ребенка прокуратура направила в адрес начальника городского отдела полиции и главы администрации округа представления, потребовав привлечь к строгой ответственности виновных должностных лиц, бездействие которых могло привести к смерти ребенка. Кроме того, межрайонная прокуратура выясняет, имеются ли основания для привлечения сотрудников органов внутренних дел к уголовной ответственности за допущенную халатность", — сообщает надзорное ведомство.
В пресс-службе оренбургской полиции сообщили, что по руководство областного управления МВД назначило внутреннюю служебную проверку.
"В ходе проведения проверки сотрудникам управления МВД России по Оренбургской области предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел", — говорится в релизе пресс-службы ведомства.