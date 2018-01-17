Оренбургская полиция знала о неблагополучии семьи, где погиб ребенок

УФА, 17 янв — РИА Новости. Полиция знала о неблагополучной обстановке в семье в оренбургском городе Сорочинск, где от обморожения погиб двухлетний ребенок, оставленный без присмотра, но на профилактический учет их не ставила, сообщает прокуратура Оренбургской области.

В начале января 2018 года во дворе частного дома в городе Сорочинск Оренбургской области было найдено тело двухлетнего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело и сообщили, что мать оставила играть во дворе двух детей 2 и 5 лет, а сама ушла к соседям на 1,5 часа. Когда женщина вернулась в состоянии алкогольного опьянения, то обнаружила тело маленькой дочери на улице без верхней одежды. В день трагедии органы опеки изъяли пятилетнего сына из семьи.

Надзорный орган провел проверку и выяснил, что сотрудники полиции знали о неблагополучном образе жизни данной семьи, но мер не принимали.

"Соседи часто информировали полицию о том, что малолетние дети находятся в опасных для их жизни условиях. Им сообщалось, что женщина периодически уходила из дома, оставляла детей без присмотра или с нетрезвым отцом. Кроме того, полицейские неоднократно проводили проверочные мероприятия по заявлениям самих супругов, вступавших между собой в конфликты в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Несмотря на указанные обстоятельства, семья на профилактическом учете не состояла. Органами системы профилактики надлежащая индивидуальная работа с родителями не проводилась", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что последнее сообщение о ненадлежащем поведении родительницы проверялось сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних сорочинской полиции в конце декабря 2017 года. Однако мер в целях ограждения детей от незаконного поведения родителей предпринято не было.

"В целях восстановления законности и недопущения нарушения прав второго ребенка прокуратура направила в адрес начальника городского отдела полиции и главы администрации округа представления, потребовав привлечь к строгой ответственности виновных должностных лиц, бездействие которых могло привести к смерти ребенка. Кроме того, межрайонная прокуратура выясняет, имеются ли основания для привлечения сотрудников органов внутренних дел к уголовной ответственности за допущенную халатность", — сообщает надзорное ведомство.

В пресс-службе оренбургской полиции сообщили, что по руководство областного управления МВД назначило внутреннюю служебную проверку.

"В ходе проведения проверки сотрудникам управления МВД России по Оренбургской области предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел", — говорится в релизе пресс-службы ведомства.