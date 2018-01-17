В Ростове-на-Дону обследуют прочность конструкций дома после хлопка газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты МЧС России обследуют дом в Ростове-на-Дону, в котором предварительно произошел хлопок газа, на прочность несущих конструкций, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.

В среду утром 17 января поступила информация, что, по предварительным данным, на пятом этаже десятиэтажного дома по адресу: переулок Забайкальский 5/4 произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В данный момент пожар на площади 30 квадратных метров ликвидирован. Один человек погиб.

"Специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России проводят обследование комплексом "Стрела-П" на прочность несущих конструкций", — сказала собеседница агентства. Также на месте работают специалисты газовой службы и дознания.