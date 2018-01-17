В Хакасии возбудили уголовное дело после отравления воспитанников детсада

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления 17 воспитанников детского сада "Ивушка" в Хакасии, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 14 декабря 2017 года в Бейскую районную больницу за медпомощью обратились 17 воспитанников детского сада "Ивушка", расположенного в селе Бея в Хакасии. Им был поставлен диагноз "норовирусная инфекция". Предварительно установлено, что все заболевшие дети употребляли приготовленную в столовой детского сада пищу, не соответствующую гигиеническим требованиям, что и привело к заболеванию.