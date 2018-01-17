В Хакасии возбудили уголовное дело после отравления воспитанников детсада

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления 17 воспитанников детского сада "Ивушка" в Хакасии, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее управление Роспотребнадзора по республике сообщало, что работа детского сада в Хакасии приостановлена, после того как 10 воспитанников детского сада "Ивушка" заболели кишечной инфекцией.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 14 декабря 2017 года в Бейскую районную больницу за медпомощью обратились 17 воспитанников детского сада "Ивушка", расположенного в селе Бея в Хакасии. Им был поставлен диагноз "норовирусная инфекция". Предварительно установлено, что все заболевшие дети употребляли приготовленную в столовой детского сада пищу, не соответствующую гигиеническим требованиям, что и привело к заболеванию.