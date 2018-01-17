Бывшего главу магаданского Росрыболовства будут судить за вымогательство

МАГАДАН, 17 янв — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя Охотского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в вымогательстве и получении взятки в размере 4 миллионов рублей, сообщает в среду СУ СК России по региону.

"Преступные действия бывшего чиновника были пресечены… 23 июля 2017 года он был задержан в Магадане с поличным после получения части очередной взятки. В данном случае он намеревался незаконно получить 4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Поясняется, что взятка, при получении которой чиновника взяли с поличным, была не первой. По версии следствия, в период лососевой путины 2016 года обвиняемый потребовал от предпринимателя, содействующего родовым общинам коренных малочисленных народов Севера в вылове рыб лососевых видов, взятку в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе. За денежное вознаграждение чиновник пообещал не давать указания подчиненным инспекторам о проведении дополнительных и регулярных проверок деятельности родовых общин и предпринимателя по соблюдению правил рыболовства.

"За указанные действия в период с июня по сентябрь 2016 года в Магадане обвиняемый получил частями от предпринимателя через посредника взятку в общей сумме 2 миллиона 800 тысяч рублей. В период лососевой путины 2017 года… бывший чиновник намеренно создал условия, парализующие нормальную деятельность двух родовых общин в области рыболовства. После этого обвиняемый вновь потребовал взятку у этого же предпринимателя за ослабление режима проверок", — дополняем ведомство.

Уточняется, что экс-чиновника обвиняют в получении должностным лицом взятки в виде денег через посредника, с вымогательством взятки, в особо крупном размере.