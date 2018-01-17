Под Екатеринбургом начали проверку после ухудшения здоровья 24 школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту ухудшения здоровья 24 школьников одной из школ Асбестовского городского округа Свердловской области, сообщает в среду СУСК по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по поступившей информации об ухудшении состояния здоровья учащихся одной из школ города Асбест", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что признаки ухудшения состояния здоровья в минувшую пятницу были отмечены у 24 учащихся. При этом часть детей была госпитализирована.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и точную причину ухудшения состояния здоровья детей. Истребуется и анализируется документация, касающаяся обеспечения санитарных норм и правил пребывания учащихся в школе, проводятся опросы детей и представителей администрации школы, уточняет СУСК.