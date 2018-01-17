ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту ухудшения здоровья 24 школьников одной из школ Асбестовского городского округа Свердловской области, сообщает в среду СУСК по региону.
Предварительно установлено, что признаки ухудшения состояния здоровья в минувшую пятницу были отмечены у 24 учащихся. При этом часть детей была госпитализирована.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и точную причину ухудшения состояния здоровья детей. Истребуется и анализируется документация, касающаяся обеспечения санитарных норм и правил пребывания учащихся в школе, проводятся опросы детей и представителей администрации школы, уточняет СУСК.