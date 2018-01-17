МЧС доставит на лечение в Москву трех пострадавших при взрыве газа в Омске

Взрыв газа в жилом доме в Омске (15)

Сотрудники специальных служб на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

Сотрудники специальных служб на месте взрыва газа в жилом доме по 5-й Кордной улице в Омске. 12 января 2018

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву из Омска трех человек, пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В среду спецборт МЧС России Ан-148 осуществит санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольных из Омска в Москву. Пациенты, пострадавшие при взрыве бытового газа 12 января, нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи", — сообщили в пресс-службе министерства.

На протяжении всего полета пациентов будут сопровождать медики отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.

Спецборт МЧС, который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

В Москве пациентов доставят для специализированного лечения в Институт хирургии имени А. В. Вишневского и детскую городскую клиническую больницу имени Г. Н. Сперанского.

Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону вечером 12 января. Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили серьезные ожоги.