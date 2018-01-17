МЧС доставит на лечение в Москву трех пострадавших при взрыве газа в Омске

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву из Омска трех человек, пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС России.
На протяжении всего полета пациентов будут сопровождать медики отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ.
Спецборт МЧС, который осуществляет санитарную эвакуацию, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.
Сообщение о взрыве бытового газа с последующим горением в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в Октябрьском округе Омска поступило в ГУМЧС по региону вечером 12 января. Пострадали восемь человек, семь из них были госпитализированы. Шестеро, среди которых четверо детей, получили серьезные ожоги.