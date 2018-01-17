На месте взрыва в Ростове-на-Дону работают газовики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Специалисты по газу работают на месте взрыва в многоэтажке в Ростове-на-Дону, в результате которого начался пожар и погиб один человек, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Юрий Казбек.
"Причины пока неизвестны, пока есть факт, что хлопок произошел, но этот хлопок пока имеет неустановленный характер. Мы находимся на месте, выясняем причины", — пояснил Казбек, добавив, что пока рано говорить о взрыве именно бытового газа.
Он добавил, что в пострадавшей квартире на газу работала только плита, которая имеет минимальный расход топлива. Кроме того, утечка на газовой плите, по мнению специалиста, не может привести к подобным последствиям.
По информации регионального управления МЧС, в результате хлопка разрушено остекление в квартире, где произошел взрыв, а также остекление во всем подъезде с первого по девятый этаж. Кроме того, разрушены листовые двери в пострадавшей квартире.
Серьезных разрушений здания в результате хлопка газа и пожара нет. На месте работают специалисты, которые устанавливают причины произошедшего. Пятьдесят жителей дома были эвакуированы и сейчас размещены в местной школе.