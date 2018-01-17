На месте взрыва в Ростове-на-Дону работают газовики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Специалисты по газу работают на месте взрыва в многоэтажке в Ростове-на-Дону, в результате которого начался пожар и погиб один человек, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Юрий Казбек.

В среду утром 17 января поступила информация, что, по предварительным данным, на пятом этаже десятиэтажного дома по адресу: переулок Забайкальский 5/4 произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В данный момент пожар на площади 30 квадратных метров ликвидирован. Один человек погиб.

"Причины пока неизвестны, пока есть факт, что хлопок произошел, но этот хлопок пока имеет неустановленный характер. Мы находимся на месте, выясняем причины", — пояснил Казбек, добавив, что пока рано говорить о взрыве именно бытового газа.

Он добавил, что в пострадавшей квартире на газу работала только плита, которая имеет минимальный расход топлива. Кроме того, утечка на газовой плите, по мнению специалиста, не может привести к подобным последствиям.

По информации регионального управления МЧС, в результате хлопка разрушено остекление в квартире, где произошел взрыв, а также остекление во всем подъезде с первого по девятый этаж. Кроме того, разрушены листовые двери в пострадавшей квартире.

Серьезных разрушений здания в результате хлопка газа и пожара нет. На месте работают специалисты, которые устанавливают причины произошедшего. Пятьдесят жителей дома были эвакуированы и сейчас размещены в местной школе.