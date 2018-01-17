В Красноярском крае задержали пьяного инструктора автошколы

КРАСНОЯРСК, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД задержали в городе Боготол Красноярского края пьяного инструктора автошколы, который обучал вождению курсанта, сообщает краевое УГИБДД.

Инцидент произошел во вторник.

"Сотрудниками ГИБДД был остановлен отечественный автомобиль, за рулем которого находился 17 —летний кандидат в водители. В ходе сбора материала по нарушению правил пользования внешними световыми приборами инспекторы ДПС обратили внимание, что автоинструктор находится с признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,21 промилле", — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, выяснилось, что ранее инструктор уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение автомобиля в нетрезвом виде. За повторное нарушение в отношении 50-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Инициирована внеплановая проверка автошколы.