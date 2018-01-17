В Красноярском крае задержали пьяного инструктора автошколы

КРАСНОЯРСК, 17 янв — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД задержали в городе Боготол Красноярского края пьяного инструктора автошколы, который обучал вождению курсанта, сообщает краевое УГИБДД.
"Сотрудниками ГИБДД был остановлен отечественный автомобиль, за рулем которого находился 17 —летний кандидат в водители. В ходе сбора материала по нарушению правил пользования внешними световыми приборами инспекторы ДПС обратили внимание, что автоинструктор находится с признаками алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало 1,21 промилле", — говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, выяснилось, что ранее инструктор уже был лишен права управления транспортными средствами за вождение автомобиля в нетрезвом виде. За повторное нарушение в отношении 50-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Нарушителю грозит наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Инициирована внеплановая проверка автошколы.