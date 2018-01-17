В Ростове-на-Дону выбиты стекла в доме, где произошел хлопок газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Стекла с первого по девятый этаж выбиты в подъезде дома, где произошел хлопок газа с последующим возгоранием, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Взрыв газа в Ростове: один человек погиб, 50 эвакуировалиhttps://t.co/4sA9YyhuLK pic.twitter.com/s8xMnwNEY1— ДОН-МЕДИА (@donmediaro) 17 января 2018 г.
В среду утром 17 января поступила информация, что, по предварительным данным, на пятом этаже десятиэтажного дома по адресу: переулок Забайкальский 5/4 произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В данный момент пожар на площади 30 квадратных метров ликвидирован. Один человек погиб.
Серьезных разрушений здания в результате хлопка газа и пожара нет. На месте работают специалисты, которые устанавливают причины произошедшего. Пятьдесят жителей дома были эвакуированы и сейчас размещены в местной школе. —0-