В Ростове-на-Дону выбиты стекла в доме, где произошел хлопок газа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Стекла с первого по девятый этаж выбиты в подъезде дома, где произошел хлопок газа с последующим возгоранием, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

В среду утром 17 января поступила информация, что, по предварительным данным, на пятом этаже десятиэтажного дома по адресу: переулок Забайкальский 5/4 произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В данный момент пожар на площади 30 квадратных метров ликвидирован. Один человек погиб.

"Разрушено остекление в квартире, где произошел хлопок, а также остекление во всем подъезде с первого по девятый этаж. Кроме того, разрушены листовые двери в пострадавшей квартире", — пояснил собеседник агентства.

Серьезных разрушений здания в результате хлопка газа и пожара нет. На месте работают специалисты, которые устанавливают причины произошедшего. Пятьдесят жителей дома были эвакуированы и сейчас размещены в местной школе. —0-