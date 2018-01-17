Меру пресечения зачинщикам резни в Перми объявят в больнице

УФА, 17 янв – РИА Новости. Меру пресечения подросткам, устроившим в пермской школе драку с поножовщиной, определит выездной суд в больнице, где зачинщики инцидента находятся на лечении, сообщил РИА Новости представитель Мотовилихинского районного суда города.

"Решение будет приниматься не в суде, а в больнице, в виду того, что подростки не могут присутствовать в зале суда по своему состоянию. Решение о мере пресечения им будет принимать выездной суд, судья уже в больнице, ожидает, когда персонал лечебного учреждения подготовит помещение", — рассказал агентству представитель суда.

В понедельник в пермской школе произошла драка с поножовщиной, в ней пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики младших классов. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.