В Ростове-на-Дону после хлопка газа жильцов многоэтажки разместили в школе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 янв – РИА Новости, Иван Капустин. Пятьдесят жильцов десятиэтажного дома в Ростове-на-Дону размещены в школе после хлопка газа с последующим возгоранием, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

В среду утром 17 января поступила информация, что, по предварительным данным, на пятом этаже десятиэтажного дома по адресу: переулок Забайкальский 5/4 произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В данный момент пожар на площади 30 квадратных метров ликвидирован. Один человек погиб.

"Жители дома в количестве 50 человек (из них 15 детей) были эвакуированы, в данный момент они размещены в ПВР на базе СОШ №56", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что серьезных разрушений здания в результате хлопка газа и пожара нет. На месте работают специалисты, которые устанавливают причины произошедшего.