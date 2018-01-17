ВЛАДИВОСТОК, 17 янв — РИА Новости. Двухлетнего ребенка, на которого в зоопарке Приморья напал леопард, выписали из больницы, сообщила РИА Новости представитель департамента здравоохранения края Ксения Гусенцова.

"Ребенок выписан сегодня из больницы, у него положительная динамика выздоровления, ухудшений нет. Мальчика отправили домой, но еще какое-то время он будет наблюдаться врачами", — сказала Гусенцова.

Ранее полиция сообщала, что семья из города Арсеньева приехала на экскурсию в зоопарк. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший ребенок остался без присмотра у клетки с леопардом, подошел близко, и хищник схватил его лапами за голову. У мальчика рваные раны и укусы. Мать также получила раны, когда пыталась спасти ребенка. В отношении родителей составлены административные протоколы. В зоопарке после инцидента усиливают меры безопасности: ставят дополнительные ограждения и таблички с напоминанием о присмотре за детьми. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".