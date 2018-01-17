ХАБАРОВСК, 17 янв – РИА Новости. Индустриальный районный суд города Хабаровска отказал в восстановлении на службе бывшему полицейскому, которого уволили за невмешательство в драку, в результате которой был убит чемпион мира и Европы Андрей Драчев, сообщил в среду журналистам помощник прокурора Индустриального района Александр Рябов.

Ранее сообщалось, что 20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между Андреем Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. От полученных травм Драчев скончался в больнице. Предварительные слушания по делу об убийстве Андрея Драчева начались в суде 15 января. Аллахверанов обвиняется в убийстве из хулиганских побуждений.

Во время следствия было установлено, что в компании Аллахверанова находился младший сержант полиции. Как полагает следствие, он не принял мер к пресечению преступления, не пытался задержать своего знакомого, помощи потерпевшему не оказал. В отношении него возбудили дело, а из МВД уволили по статье "использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы", дело направлено в суд.

"В суде состоялось рассмотрение искового заявления бывшего сотрудника полиции к УМВД РФ по Хабаровскому краю. В УМВД считают, что, не приняв мер к предотвращению преступления, он совершил поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, за что и был уволен. Прокуратура поддержала увольнение. Уволенный не согласился с доводами, заявив, что принимал меры к предотвращению конфликта, и настаивал на восстановлении на службе", — сказал Рябов.

По его словам, в ходе рассмотрения гражданского дела прокуратура и суд исследовали представленные сторонами доказательства, в том числе, видеозапись конфликта с камер наружного наблюдения.

"По результатам изучения доказательств, суд согласился с мнением прокурора, и в восстановлении на службе бывшего сержанта полиции отказал. Представитель истца намерен обжаловать это решение суда", — сказал он.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении экс-полицейского по статье "использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы" направлено в суд в конце ноября 2017 года.