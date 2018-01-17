В ХМАО бывший вице-мэр города избежал лишения свободы за крупную взятку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 янв — РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации города Лангепас в Ханты-Мансийском автономном округе Андрей Миниахметов избежали лишения свободы по делу о получении взятки в 1 миллион рублей, сообщила пресс-служба городского суда.
"Суд признал его виновным … и назначил наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности на муниципальной службе сроком два года", — говорится в сообщении суда.
По данным пресс-службы, учитывая, что экс-чиновнику, содержащемуся под стражей, в качестве основного вида наказания назначен штраф, в соответствии с УК РФ он снижен до 2,5 миллиона рублей с сохранением лишения права занимать должности на муниципальной службе на указанный срок.
"Осужденный освобожден из-под стражи в зале суда", — добавили в пресс-службе.
В суде также уточнили, что на стадии предварительного расследования бывший вице-мэр обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, однако в ходе судебного разбирательства данное обвинение не нашло подтверждения.