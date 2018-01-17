В Новосибирской области завели дело на мать дух погибших при пожаре детей

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Следователи СК после пожара в дачном доме в Мошковском районе Новосибирской области, при котором вечером во вторник погибли двое детей, возбудили уголовное дело в отношении их матери, сообщает в среду СУСК России по региону.
"Обнаружив пожар, женщина принялась его тушить. Не справившись с огнем, она с ребенком 2013 года рождения вышла из дома и попросила о помощи соседей. Прибывшие на помощь люди не смогли спасти оставшихся в доме двух детей", — говорится в сообщении СУСК.
Следователи в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум лицам". Следователем уже назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.
"По предварительной информации, пока пьяная мать спала, дети что-то подожгли в доме. Обнаружив возгорание, женщина пыталась тушить его снегом, а затем бросилась за помощью, оставив в горящем доме двоих малолетних детей. Неправильные действия привели к стремительному развитию пожара и гибели детей", — сообщили в свою очередь в ГУМЧС.
"Как установлено, в доме грубо нарушались правила пожарной безопасности. Комнаты отапливались печкой-буржуйкой, за которой никто из взрослых не следил. В ходе предварительного дознания стало известно, что сын хозяйки часто играл со спичками и горящими углями из печки: доставал их лопаткой и разбрасывал по ковру. Не исключено, что пожар возник в результате детской шалости с огнем", — добавили в ГУМЧС.