В Новосибирской области завели дело на мать дух погибших при пожаре детей

НОВОСИБИРСК, 17 янв – РИА Новости. Следователи СК после пожара в дачном доме в Мошковском районе Новосибирской области, при котором вечером во вторник погибли двое детей, возбудили уголовное дело в отношении их матери, сообщает в среду СУСК России по региону.

По данным ГУМЧС по региону, сообщение о пожаре в садовом обществе "Кадр — 2" (поселок Барлакский) поступило в 17.05 местного времени (13.05 мск) 16 января. К моменту прибытия пожарных расчетов дом практически полностью сгорел и обрушился, хотя время огнеборцев в пути заняло менее девяти минут. По данным СК, в доме постоянно проживала женщина со своими тремя детьми 2013, 2015 и 2017 годов рождения, а в момент возникновения пожара она спала после употребления спиртного.

"Обнаружив пожар, женщина принялась его тушить. Не справившись с огнем, она с ребенком 2013 года рождения вышла из дома и попросила о помощи соседей. Прибывшие на помощь люди не смогли спасти оставшихся в доме двух детей", — говорится в сообщении СУСК.

Следователи в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум лицам". Следователем уже назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

"По предварительной информации, пока пьяная мать спала, дети что-то подожгли в доме. Обнаружив возгорание, женщина пыталась тушить его снегом, а затем бросилась за помощью, оставив в горящем доме двоих малолетних детей. Неправильные действия привели к стремительному развитию пожара и гибели детей", — сообщили в свою очередь в ГУМЧС.

В спасательном ведомстве пояснили, что всего в семье воспитывалось четверо мальчиков. По информации родственников, их отец находится в местах лишения свободы, а мать злоупотребляет алкогольными напитками. Их 16-летнего сына в момент пожара не было дома. Четырехлетнего ребенка мать успела вывести на улицу, а младшие погибли. С детьми работают психологи МЧС России. Экспертиза уже подтвердила содержание алкоголя в крови их матери, добавили в ведомстве.

"Как установлено, в доме грубо нарушались правила пожарной безопасности. Комнаты отапливались печкой-буржуйкой, за которой никто из взрослых не следил. В ходе предварительного дознания стало известно, что сын хозяйки часто играл со спичками и горящими углями из печки: доставал их лопаткой и разбрасывал по ковру. Не исключено, что пожар возник в результате детской шалости с огнем", — добавили в ГУМЧС.