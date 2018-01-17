Житель ЕАО проведет в колонии более восьми лет за попытку похищения детей

ХАБАРОВСК, 17 янв – РИА Новости. Суд Еврейской автономной области (ЕАО) оставил без изменений приговор районного суда в отношении местного жителя, который признан виновным в попытке похищения двух детей, мужчина проведет к колонии строгого режима более восьми лет, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что в ноябре 2016 года днем мужчина попытался похитить на улице в Биробиджане восьмилетнюю девочку. Он схватил ее за руку, а потом пытался унести. Девочка стала кричать и сопротивляться. На помощь ей подоспели прохожие и оттолкнули мужчину.

По данным следствия, после неудачной попытки похитить девочку осужденный решил похитить десятилетнего мальчика, которого встретил неподалеку. Школьник зашел в подъезд дома, открыл входную дверь своей квартиры. Мужчина вошел в подъезд следом за ребенком и выхватил из его рук ключи от квартиры. Отмечается, что в этот момент в подъезд вошла соседка и попыталась увести мальчика, но обвиняемый преграждал им путь, хватал ребенка за руки.

Как сообщается, женщина с ребенком оказали активное сопротивление, им удалось выхватить у нападавшего ключи и забежать в квартиру мальчика. Однако мужчина пытался проникнуть в квартиру вслед за ними, но это ему не удалось.

Позже следствие установило, что преступления осужденный совершил в состоянии наркотического опьянения. В его квартире обнаружили изготовленные им наркотики.

"Биробиджанский районный суд признал его виновным в покушении на похищение детей, покушении на незаконное проникновение в жилище, незаконном изготовлении и хранение наркотиков. Ему назначили наказание восемь лет и два месяца колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор. Областной суд оставил приговор без изменения", — говорится в сообщении.

Приговор Биробиджанского районного суда вступил в законную силу.