Судебные заседания по делу Белых будут проходить в больнице при СИЗО

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Процесс по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых будет проходить в больничной палате СИЗО "Матросская тишина", поскольку здоровье подсудимого оставляет желать лучшего, рассказала во вторник РИА Новости заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"По словам представителей медуправления ФСИН России, в понедельник собирался консилиум врачей. Состояние Белых вызывает серьезное опасение. Теперь у его больничной палаты — индивидуальный медицинский пост. Но главное — мы договорились с судьей, что не будем возить его на суд. Судья будет приезжать к нему в больничную палату-камеру, и процесс будет проходить там, где, в случае чего, ему могут помочь врачи", — рассказала правозащитница.

По ее словам, благодаря этому нагрузка на Белых снизится, и самочувствие будет в норме. Затем процесс снова вернется в здание суда.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. Белых своей вины не признает.