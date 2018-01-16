Суд продлил домашний арест главе нижегородского отделения СР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 янв – РИА Новости. Суд во вторник продлил обвиняемому в коммерческом подкупе председателю нижегородского отделения одной из российских партий Александру Бочкареву меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Ранее СУСК по области сообщило о задержании главы регионального отделения партии Бочкарева, подозреваемого в коммерческом подкупе в крупном размере. На сайте отделения "Справедливой России" Бочкарев указан как председатель совета регионального отделения. Кроме того, он возглавляет фракцию СР в областном заксобрании и является председателем комитета по развитию предпринимательства, торговли и туризма в региональном парламенте. В ноябре прошлого года Московский районный суд Нижнего Новгорода поместил Бочкарева под домашний арест до 19 января.

"Шестнадцатого января судом удовлетворено ходатайство следователя СК о продлении обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста до 19 марта 2018 года", — говорится в сообщении СК.

Как считает следствие, в июне 2015 года в Нижнем Новгороде Бочкарев "получил от гражданина пять миллионов рублей за включение его в муниципальный список кандидатов в депутаты городской думы города Нижнего Новгорода шестого созыва для выдвижения от указанной партии". Следствие уточняет, что по результатам выборов гражданин не был избран депутатом городской думы. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал.