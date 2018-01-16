Арестованный глава чеченского "Мемориала" написал обращение к Путину

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Арестованный в Чечне по обвинению в хранении наркотиков глава отделения "Мемориала" Оюб Титиев передал через адвоката заявление на имя президента РФ Владимира Путина, председателя СК РФ Александра Бастрыкина и директора ФСБ РФ Александра Бортникова, сообщает пресс-служба "Мемориала".

"Арестованный руководитель представительства правозащитного центра "Мемориал" в Грозном Оюб Титиев передал через адвоката своим коллегам-"мемориальцам" заявление, написанное им 12 января, на имя президента РФ Путина, главы Следственного комитета РФ Бастрыкина и директора ФСБ Бортникова. Он просит направить его адресатам", — говорится в сообщении.

Титиеву предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотиков в крупном размере и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов в беседе с РИА Новости выразил надежду, что МВД России направит своих сотрудников в Чечню, чтобы установить контроль над расследованием дела Титиева. Кроме того, он попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания.