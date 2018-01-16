В Башкирии дело трех организаторов финансовой пирамиды передали в суд

УФА, 16 янв — РИА Новости. Уголовное дело против трех предполагаемых организаторов финансовой пирамиды, обвиняемых в похищении у более чем 200 жителей Башкирии 32 миллионов рублей, направлено в суд, сообщает Генпрокуратура РФ.

По данным ведомства, в 2013 году трое жителей Башкирии в возрасте от 29 до 40 лет создали кредитный потребительский кооператив "РостКапитал". Для привлечения клиентов они арендовали офисы на многолюдных центральных улицах семи городов республики и организовали широкую рекламу.

Заключая с гражданами договоры, они обещали им выплачивать прибыль по вкладам в размере от 18 до 36%. При этом высокие ставки мошенники объясняли перспективным инвестированием средств в высокодоходный бизнес, хотя фактически подобную деятельность они не осуществляли.

"Организация функционировала по принципу финансовой пирамиды. При этом были выплачены проценты нескольким гражданам за счет денег, внесенных новыми клиентами. Чтобы выводить деньги из организации фигуранты уголовного дела учредили жилищно-строительный кооператив "Башстрой". Всего с 2013 по 2016 годы они похитили у 204 граждан более 32 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что часть денег обвиняемые легализовали через сделки по приобретению земельных участков в Уфе и пригороде, строительство жилых домов и их продаже. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", и "Легализация преступных доходов".

"Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Уфа для рассмотрения по существу. Чтобы потерпевшим возместить причиненный вред, наложены аресты на недвижимость, автомобили и иное имущество обвиняемых на общую сумму более 22 миллионов рублей", — отмечается в релизе Генпрокуратуры РФ.