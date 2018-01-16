В Перми рассказали, когда начнутся занятия в школе, где произошла резня

ПЕРМЬ, 16 янв – РИА Новости. Занятия в пермской школе, где произошла драка с поножовщиной и пострадали 15 человек, включая учителя и учеников младших классов, будут возобновлены, когда это разрешат следственные органы, заявил глава города Дмитрий Самойлов.

ЧП произошло в понедельник. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"Занятия в школе планируется начинать, как только будет получено "добро" от следственных органов", — сказал Самойлов на внеочередном заседании правительства Пермского края.

Министерство образования региона ранее сообщило, что школа будет закрыта в течение двух дней на время следственных мероприятий.

"Не торопитесь, действительно, чтобы следственные органы доработали, просто в это время организуйте какую-то единую занятость детей, экскурсии", — отметил в свою очередь глава края Максим Решетников.