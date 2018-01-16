В Костроме разыскивают автора надписи "заминировано" на автомобиле

ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Силовики обследовали автомобиль с надписью "заминировано", оставленный возле жилого дома в Костроме, и не нашли взрывного устройства, сообщило во вторник региональное управление МЧС.

"В 15.27 (мск) 16 января… от дежурного диспетчера ЕДДС Костромы поступило сообщение о подозрительном автомобиле на пересечении улиц Советской, 111 и Гагариной, с запиской на лобовом стекле с надписью "заминировано", — говорится в сообщении.

На место выехали пожарное подразделение, сотрудники полиции, МЧС, росгвардейцы с кинологом, а также городские службы. На случай эвакуации людей был отправлен автобус "Костромагортранс".

"Информация о взрывном устройстве в автомобиле не подтвердилась. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению лица, разместившего ложную информацию", — сообщают спасатели.