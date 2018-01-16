В Петербурге шесть человек остаются в больницах после ДТП с маршруткой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Шестеро из двенадцати пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом ПАЗ остаются в больницах Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского комитета по здравоохранению Евгения Лаурхаммер.

В пятницу днём на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы водитель маршрутного автобуса ПАЗ, не рассчитав скорость движения, столкнулся с автомобилем Mercedes с полуприцепом. В результате ДТП, по данным УГИБДД, пострадали 12 человек, двое из них которых — водитель автобуса "ПАЗ" и один из пассажиров — госпитализированы в тяжёлом состоянии.

"Шестеро пострадавших в ДТП остаются в НИИ скорой помощи, 33-й городской больнице и клинике МЧС", — сказала собеседница агентства.

В субботу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по факту ДТП с маршрутным такси возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Городское управление Следственного комитета инициировало доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь перевозчика — транспортной компании "Питеравто" Роман Юрьев, — в настоящее время никто из представителей правоохранительных органов сотрудников компании не допрашивал, в настоящее время компания готовит документы по запросу всех проверяющих органов инициирована служебная проверка.

"На сегодняшний день служебное расследование ещё продолжается. Но по уже полученным результатам уволен исполнительный директор филиала "Пушкин". Других освобождённых от должности пока нет", — сказал Юрьев.