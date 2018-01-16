Васильева призвала "глубоко осмыслить" инцидент в пермской школе

ПЕРМЬ, 16 янв — РИА Новости. Министр образования РФ Ольга Васильева назвала поножовщину в пермской школе серьезным происшествием, которое требует глубокого осмысления.

Утром в понедельник в пермской школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Пострадали 15 человек, в том числе учительница и ученики 4-го класса, 12 человек госпитализированы. Учительница и двое подростков находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемые задержаны. По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Заведено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

"Это ситуация, которая требует очень большого, глубокого осмысления, чтобы не рождать возможные слухи. Это серьезное происшествие, дайте возможность поработать и комиссиям, и следствию, и комиссии, которая будет работать непосредственно под моим руководством, чтобы мы сделали выводы", — сказала Васильева журналистам.

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"Должна пройти сейчас работа комиссий, мы должны сделать вывод системный, потому что у нас предыдущий случай был в Ивантеевке, о котором вы тоже все знаете. Конечно, работа будет идти аналитическая и практическая очень большая", — пояснила министр.

В сентябре 2017 года в подмосковной Ивантеевке девятиклассник во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.