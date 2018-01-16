Васильева призвала "глубоко осмыслить" инцидент в пермской школе

ПЕРМЬ, 16 янв — РИА Новости. Министр образования РФ Ольга Васильева назвала поножовщину в пермской школе серьезным происшествием, которое требует глубокого осмысления.
"Это ситуация, которая требует очень большого, глубокого осмысления, чтобы не рождать возможные слухи. Это серьезное происшествие, дайте возможность поработать и комиссиям, и следствию, и комиссии, которая будет работать непосредственно под моим руководством, чтобы мы сделали выводы", — сказала Васильева журналистам.
В сентябре 2017 года в подмосковной Ивантеевке девятиклассник во время урока информатики напал на учителя с кухонным топориком. Подросток ударил женщину по голове, а затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. В классе началась паника, и учащиеся, пытаясь спастись от нападавшего, стали выпрыгивать из окон. В результате инцидента пострадали четыре человека: учитель получила черепно-мозговую травму, а три ученика — переломы и ушибы.