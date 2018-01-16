Информация о "минировании" торгового центра в Казани не подтвердилась

КАЗАНЬ, 16 янв — РИА Новости. Информация о "минировании" казанского торгово-офисного центра, из которого эвакуировали около 600 человек, оказалась ложной, сообщает МВД Татарстана.
В 11.00 мск на единый номер экстренных служб "112" позвонил неизвестный и сообщил, что один из торгово-офисных центров на улице Спартаковской в Казани заминирован. На место происшествия были направлены сотрудники МВД Татарстана, в том числе кинологи и сапёры, находившиеся поблизости наряды наружных служб полиции. Полицейские оцепили место происшествия. Из здания были эвакуированы около 600 человек.
"Сотрудники полиции не обнаружили в здании каких-либо предметов, представляющих угрозу. В настоящее время оцепление снято, расположенные в центре организации работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают личность звонившего.
11.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.1%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Как заявил в декабре замглавы МВД РФ Игорь Зубов, ущерб от телефонного терроризма в стране уже исчисляется миллиардами рублей. Ведомство считает это настоящей кибератакой на Россию, произведенной, по большей части, из мест концентрации террористов в Сирии, а также с территории Турции, Украины, США и Канады. По факту ложных сообщений о терроризме возбуждено почти 3 тысячи уголовных дел. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.