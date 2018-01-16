Мосгорсуд отказался освободить подозреваемого в афере члена ОНК

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина, подозреваемого в афере на 29 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

"Решение районного суда Москвы об избрании меры пресечения оставлено без изменения", — сказала Солопова.

По версии следствия, днем 6 декабря подозреваемый, являющийся членом ОНК Москвы, получил более 29 миллионов рублей. В обмен на это, как полагает следствие, он обещал посодействовать в направлении арестованного на медосвидетельствование, а также помочь в изменении ареста на другую меру пресечения. В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению, отмечают в СК.

Данные противоправные действия были пресечены благодаря совместной работе следователей ГСУСК России по Москве и сотрудников ФСБ.