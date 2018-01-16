В Новосибирске закрыли движение большегрузов по городу из-за снегопада

НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Новосибирска из-за продолжающегося снегопада приняла решение об ограничении движения по городским дорогам общего пользования большегрузов, сообщает во вторник горадминистрация.

"Ограничения будут действовать с 18.00 (14.00 мск) 16 января до 22.00 (18.00 мск) 19 января на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Новосибирска", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что такое решение принято в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий (обильные осадки в виде снега), влекущих снижение пропускной способности улично-дорожной сети, угрозу блокирования свободного движения пассажирского и спецтранспорта служб экстренного реагирования.

Ограничения вводятся для транспортных средств с габаритными параметрами, превышающими по ширине 2,55 метра, по высоте – 4 метра от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) – 15 метров, а также транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч.

Водителей просят руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

ГУМЧС региона сообщает, что согласно прогнозу синоптиков, снегопады и метели в ближайшие два дня в Новосибирской области не прекратятся. На смену им в выходные дни придут сильные морозы.