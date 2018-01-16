СК начал проверку после избиения девочки в социальном центре в Орле

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Доследственная проверка началась после избиения воспитанницы социального центра в Орле, правоохранители намерены дать оценку бездействию должностных лиц учреждения, сообщает СУСК по Орловской области.

"Инициировано производство доследственной проверки по факту избиения и иных противоправных действий, совершенных в отношении малолетней девочки, содержащейся в одном из социальных учреждений города Орла", — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению противоправных действий, отмечает следствие. Кроме того, следователи дадут объективную оценку бездействию должностных лиц учреждения, в котором содержалась малолетняя воспитанница, информирует СК.

Ранее в одном из каналов мессенджера Telegram появилось видео, на котором несколько девочек заставляют свою сверстницу встать на колени и извиняться перед ними за какой-то проступок. Девочка в слезах выполняет требуемое, но ее начинают бить. В комментарии к видео сказано, что это запись из социального центра для подростков в Орле.

Руководство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Орла в беседе с корреспондентом РИА Новости сначала отрицало, что инцидент произошел на их территории. Однако впоследствии власти подтвердили этот факт. По словам и.о. главы регионального департамента соцзащиты населения, опеки и попечительства Ирины Гаврилиной, девочку 12 лет в конце прошлой недели избили три воспитанницы центра 13, 14 и 15 лет, они помещены в центр временной изоляции при УМВД, а девочке потребовалась психологическая помощь.