СК начал проверку после избиения девочки в социальном центре в Орле

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Доследственная проверка началась после избиения воспитанницы социального центра в Орле, правоохранители намерены дать оценку бездействию должностных лиц учреждения, сообщает СУСК по Орловской области.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению противоправных действий, отмечает следствие. Кроме того, следователи дадут объективную оценку бездействию должностных лиц учреждения, в котором содержалась малолетняя воспитанница, информирует СК.
Руководство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Орла в беседе с корреспондентом РИА Новости сначала отрицало, что инцидент произошел на их территории. Однако впоследствии власти подтвердили этот факт. По словам и.о. главы регионального департамента соцзащиты населения, опеки и попечительства Ирины Гаврилиной, девочку 12 лет в конце прошлой недели избили три воспитанницы центра 13, 14 и 15 лет, они помещены в центр временной изоляции при УМВД, а девочке потребовалась психологическая помощь.