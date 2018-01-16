Серебренников заявил, что купил квартиру в Германии до проекта "Платформа"

МОСКВА, 16 янв- РИА Новости. Кирилл Серебренников заявил в суде во вторник, что купил квартиру в Берлине еще до проекта "Платформа" и копил на нее несколько лет, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, который решает вопрос о продлении ареста режиссера.

СК РФ обвиняет Серебренникова в организации хищения 133 миллионов рублей при реализации этого проекта. Сам режиссер все обвинения отвергает.

"На одной копейки, кроме зарплаты и гонораров, я не получал. Квартиру в Берлине я купил в 2012 году и копил на нее несколько лет еще до проекта "Платформа". Документы об этом есть в материалах дела", — сказал Серебренников.

По его словам, следствие доверяет показаниям только экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой (она единственная признала вину и пошла на сделку с СК РФ).

"Масляева оговаривает нас, это лучший друг для следствия, я не хочу никого обвинять, но следствие доверяет только ее словам, словам ранее судимого человека. На одной ставке со мной она призналась, что украла у "Седьмой студии" 5 миллионов рублей", — заявил режиссер.

По словам следователя, всем фигурантам предъявили обвинение в окончательной редакции, а потерпевшие уже начали знакомиться с материалами. В дальнейшем прокуратура должна утвердить обвинительное заключение, и дело – материалы записаны в 120 томах — направят в суд на рассмотрение.