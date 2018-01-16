В Смоленске устранили аварию, оставившую без воды 17 домов и детский сад

ВОРОНЕЖ, 16 янв — РИА Новости. Коммунальщики устранили аварию, которая оставила без воды более 1,5 тысячи человек в 17 домах и детский сад в Смоленске, сообщает управление МЧС по региону.

Информация об аварии в Промышленном районе Смоленска поступила спасателям утром 16 января. Без холодной воды остались 17 домов с населением 1527 человек (в том числе 458 детей), центральный тепловой пункт, три административных здания и детский сад "Белочка". Аварию планировалось устранить к 17.00 мск.

"По состоянию на 13.00 (мск) ремонтные работы завершены, ХВС (холодное водоснабжение) восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении.