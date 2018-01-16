ФСИН отвергла данные о пытках участников бунта в можайской колонии

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Управление ФСИН по Московской области опровергло появившиеся в СМИ сведения об избиениях в СИЗО фигурантов дела о бунте в можайской колонии (февраль 2016 года).

Ранее известная правозащитница Зоя Светова сообщила, что из молодых людей "выбивают" признания в организации волнений.

"Данная информация не соответствует действительности", — говорится в релизе УФСИН.

По заверению ведомства, в отношении арестантов СИЗО №2 "соблюдаются все правовые нормы", их не били и не пытали.

"УФСИН обращается к представителям СМИ с просьбой не поддаваться на провокации лиц, не имеющих отношение к уголовно-исполнительной системе, и не пользоваться непроверенной информацией", — добавили в пресс-службе.

Между тем проверить сообщения о пытках обещал глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов. При этом он указывал в беседе с РИА Новости, что правозащитники следят за ситуацией с первого дня и вообще не считают произошедшее бунтом.

По словам Федотова, "эксцесс, который там произошел, был связан с обидой одного из воспитанников, который вполне обоснованно рассчитывал на условно-досрочное освобождение, а суд ему отказал". Когда воспитанники заперлись на верхнем этаже спального помещения, были вызваны их родители, приехали общественники, руководство УФСИН, и ситуация разрешилась, отметил глава СПЧ.