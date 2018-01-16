Мосгорсуд отказался отпускать из СИЗО трех участников "Артподготовки"*

Члены ячейки движения Артподготовка*, готовившие в Москве поджоги административных зданий в День народного единства, во время задержания сотрудниками ФСБ. Архивное фото

Члены ячейки движения Артподготовка*, готовившие в Москве поджоги административных зданий в День народного единства, во время задержания сотрудниками ФСБ. Архивное фото

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Мосгорсуд отказался отпускать из СИЗО трех соратников лидера запрещенного экстремистского движения "Артподготовка"* Вячеслава Мальцева по делу о подготовке теракта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Лефортовского суда Москвы от 18 декабря 2017 года о продлении срока содержания под стражей в отношении Андрея Толкачева, Андрея Кепти и Юрия Корного оставить без изменения", — сказала судья.

Лефортовский суд продлил срок ареста Андрею Толкачеву до 9 апреля, Юрию Корному и Андрею Кепти — до 25 марта.

Кептя в судебном заседании не участвовал. Двое других фигурантов, как и их адвокаты, просили перевести их под домашний арест.

"Лечиться приехал в Москву, жил у товарища. Навыков конспирации никаких не имею, курсов никаких не проходил. Я в Москве проездом. Я общался в интернете с людьми, но ничего не делал и дел с Мальцевым и другими людьми, с которыми меня связывают, никаких не имею", — сказал Корный, прося отпустить его под домашний арест.

Москвич Толкачев на момент задержания не работал, судим не был, женат, имеет на иждивении ребенка. Его адвокат Виолетта Волкова утверждает, что с ними не производится никаких следственных действий после того, как им было предъявлено обвинение.

"Отпечатков пальцев на канистрах с бензином, которые были изъяты не у моего подзащитного, нет, хотя следствие считает, что это именно его отпечатки", — сказал один из адвокатов. Откуда в деле появились канистры с бензином неизвестно, откуда они изъяты, защитники не знают.

По данным следствия, Корный, Кептя и Толкачев в рамках движения "Артподготовка"* планировали поджечь декорации и мусор, сложенный рядом с Красной площадью в Москве. При этом, по словам адвоката Волковой, в деле нет материалов, свидетельствующих о причастности Толкачева к совершению преступного деяния и об обоснованности подозрения в его отношении, которое обязан проверять суд. То есть, что-либо поджигать он не собирался, утверждает адвокат. "Нет даже повода его заподозрить", — заявила она.

Сподвижникам Мальцева предъявлены обвинения по статьям "Приготовление к террористическому акту, совершенному группой лиц по предварительному сговору или организованной группой" (часть 1 статьи 30, пункт "а", части 2 статьи 205 УК РФ) и "Участие в террористическом сообществе" (часть 2 статьи 205.4 УК РФ).

По объединенному уголовному делу о подготовке теракта проходят также Александр Свищев, Надежда Петрова и Вячеслав Мальцев.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.