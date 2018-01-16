В Казани около 600 человек эвакуировали из ТЦ после звонка о минировании

КАЗАНЬ, 16 янв — РИА Новости. Около 600 человек эвакуировали после звонка о минировании одного из торгово-офисных центров в Казани, сообщает МВД Татарстана.
11.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.5%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.1%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.1%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Полицейские оцепили место происшествия. Из здания были эвакуированы около 600 человек.
"В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению личности звонившего", — информирует ведомство.