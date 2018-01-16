В Казани около 600 человек эвакуировали из ТЦ после звонка о минировании

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (436)

КАЗАНЬ, 16 янв — РИА Новости. Около 600 человек эвакуировали после звонка о минировании одного из торгово-офисных центров в Казани, сообщает МВД Татарстана.

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"В 11 часов дня 16 января на единый номер экстренных служб "112" позвонил неизвестный и сообщил, что один из торгово-офисных центров на улице Спартаковской в Казани заминирован. На место происшествия были направлены сотрудники МВД Татарстана, в том числе кинологи и сапёры, находившиеся поблизости наряды наружных служб полиции", — говорится в сообщении.

Полицейские оцепили место происшествия. Из здания были эвакуированы около 600 человек.

"В настоящее время сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия по установлению личности звонившего", — информирует ведомство.