Всех пострадавших при взрыве в магазине в Петербурге выписали из больницы

Прохожие у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв. 28 декабря 2017

Прохожие у магазина Перекресток в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв. 28 декабря 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Все пострадавшие при взрыве в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге выписаны из больницы, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 16 января (12.00) выписан последний пострадавший при взрыве в магазине "Перекресток" из Александровской больницы, с последующим наблюдением в поликлинике по месту жительства", — написала Митянина в сети микроблогов Twitter.

В супермаркете в Петербурге 27 декабря сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, пострадали 18 человек. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом, 31 декабря СК РФ переквалифицировал дело на статью о теракте.

ФСБ сообщила о задержании по подозрению в организации и подрыве самодельного взрывного устройства Дмитрия Лукьяненко, в настоящее время он арестован.