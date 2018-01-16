Виновника ДТП под Липецком, где погибли его жена и дочь, осудили условно

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Виновник пьяного ДТП в Липецкой области, в результате которого он остался инвалидом без возможности самостоятельно передвигаться, а его жена и полугодовалая дочь погибли, получил 4,5 года условного срока лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По данным надзорного ведомства, в апреле прошлого года пьяный житель поселка Добринка ехал на своем легковом автомобиле по населенному пункту со скоростью более 100 км/ч. Его супруга с шестимесячной дочерью на руках сидела на переднем пассажирском сидении.

Мужчина при повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и обочину, после чего автомобиль опрокинулся. Мать с ребенком скончались на месте, а водитель стал инвалидом 1 группы, лишившись возможности самостоятельно передвигаться.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Обвиняемый, тяжело переживавший трагедию в его семье, в ходе следствия полностью признал свою вину.

"Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", — говорится в сообщении надзорного ведомства.