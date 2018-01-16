В Ингушетии возбудили дело об убийстве после обстрела машины

НАЛЬЧИК, 16 янв — РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело по факту обстрела автомобиля в Назрановском районе республики, в результате которого погиб местный житель, сообщило региональное СУСК РФ.

Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что в понедельник в селении Плиево неизвестные обстреляли автомобиль "Волга", в котором находился местный житель. От полученных ранений мужчина скончался. Нападавшие скрылись, предположительно, на автомобиле "Лада Приора". По информации источника, одна из версий случившегося — кровная месть. По предварительным данным, погибший был участником произошедшего в 2016 году конфликта, в результате которого был убит человек.

"По данным следствия, 15 января на улице Осканова в селении Плиево неустановленное лицо из имевшегося при себе огнестрельного оружия калибра 9 мм причинило огнестрельные ранения в область туловища 40-летнему жителю республики. От полученных ранений потерпевший скончался при доставлении в больницу", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — отмечает ведомство.