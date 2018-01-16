Потерпевший по делу Бессонова рассказал суду, как получил сотрясение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Участковый уполномоченный полиции Кировского района Ростова-на-Дону Олег Мышенин, который проходит потерпевшим по делу бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова, рассказал суду, как получил травмы от обвиняемого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
По его словам, в декабре 2011 года он с другими полицейскими прибыл на площадку перед полпредством в Ростове-на-Дону, где Бессонов организовал несогласованный митинг. "Там было массовое скопление людей, место было несанкционировано. Генератор (звукоусиливающей аппаратуры) содержал горючую жидкость, и это было небезопасно", — рассказал Мышенин. Он добавил, что получил от начальника приказ отключить звукоусиливающую аппаратуру.
На требование прекратить акцию организаторы ответили отказом. "Я подошел, чтобы отключить генератор, был схвачен сзади и повален. Когда я упал, я увидел, что это Владимир Бессонов", — отметил потерпевший. После этого, по его словам, он получил удар кулаком в голову, в правую височную часть. Кроме того, ему повредили куртку.
"Диагностированы были кровоподтек шеи, гематома на лице, сотрясение головного мозга", — ответил Мышенин судье о том, какие он получил телесные повреждения. После допроса суд отложил заседание на 10.00 мск 18 января, на котором планируется допрос Мышенина защитой, а также допрос второго потерпевшего – Антона Грачева.
Всего потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "применение насилия в отношении представителя власти" — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.
В 2015 году дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако из-за неявок подсудимого 28 октября 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено. В начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство в порядке статьи УПК, предусматривающей заочное рассмотрение дела.