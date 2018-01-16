Потерпевший по делу Бессонова рассказал суду, как получил сотрясение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Участковый уполномоченный полиции Кировского района Ростова-на-Дону Олег Мышенин, который проходит потерпевшим по делу бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова, рассказал суду, как получил травмы от обвиняемого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Во вторник началось судебное следствие по делу экс-депутата, обвиняемого в избиении полицейских. Прокурор огласил обвинительное заключение, после чего прошел допрос Мышенина.

По его словам, в декабре 2011 года он с другими полицейскими прибыл на площадку перед полпредством в Ростове-на-Дону, где Бессонов организовал несогласованный митинг. "Там было массовое скопление людей, место было несанкционировано. Генератор (звукоусиливающей аппаратуры) содержал горючую жидкость, и это было небезопасно", — рассказал Мышенин. Он добавил, что получил от начальника приказ отключить звукоусиливающую аппаратуру.

На требование прекратить акцию организаторы ответили отказом. "Я подошел, чтобы отключить генератор, был схвачен сзади и повален. Когда я упал, я увидел, что это Владимир Бессонов", — отметил потерпевший. После этого, по его словам, он получил удар кулаком в голову, в правую височную часть. Кроме того, ему повредили куртку.

"Диагностированы были кровоподтек шеи, гематома на лице, сотрясение головного мозга", — ответил Мышенин судье о том, какие он получил телесные повреждения. После допроса суд отложил заседание на 10.00 мск 18 января, на котором планируется допрос Мышенина защитой, а также допрос второго потерпевшего – Антона Грачева.

Всего потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "применение насилия в отношении представителя власти" — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

В 2015 году дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако из-за неявок подсудимого 28 октября 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено. В начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство в порядке статьи УПК, предусматривающей заочное рассмотрение дела.