В Ростове-на-Дону суд начал рассмотрение дела экс-депутата Бессонова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Кировский районный суд Ростова-на-Дону во вторник приступил к судебному следствию по делу бывшего депутата Госдумы Владимира Бессонова, обвиняемого в избиении полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В начале заседания суд отклонил ходатайство нового адвоката об отложении заседания для полного ознакомления с вещественными доказательствами по делу и предложил ознакомиться с ними позже в любое удобное ей время.

"Судебное следствие является открытым", — сказал судья. Прокурор начал оглашение обвинительного заключения.

Ранее заседания по делу трижды были отложены из-за неявки адвокатов. Одиннадцатого января суд принял решение заменить адвоката Бессонову. Назначенному адвокату — Анне Стешенко — было предоставлено время для ознакомления с материалами дела.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг c более 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "применение насилия в отношении представителя власти" — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

В 2015 году дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако из-за неявок подсудимого 28 октября 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено. В начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство в порядке статьи УПК, предусматривающей заочное рассмотрение дела.