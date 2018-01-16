В Томске эвакуировали более 800 учеников школы из-за возгорания

НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Администрация школы №58 в Томске во вторник эвакуировала более 800 учащихся из-за загоревшегося электрощитка; пожар быстро потушили, сообщает ГУМЧС по региону.

Информация о возгорании в электрощитке в школе на улице Бирюкова в Томске поступило пожарным в 11.34 местного времени (07.34 мск). На место немедленно были направлены спасатели и пожарные.

"В здании сработала пожарная сигнализация. Администрация школы быстро вывела детей из здания до прибытия пожарных. Всего было эвакуировано более 800 учащихся. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание с помощью порошкового огнетушителя. В результате огнем поврежден электрощиток на первом этаже", — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано за 18 минут. Площадь составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет. По предварительным данным мэрии Томска, причина пожара – короткое замыкание электрического щита.

"Педагоги образовательного учреждения на "отлично" знают алгоритм действий в подобной ситуации. Решение в условиях возможного ЧС должно быть принято в считанные секунды. Учителя очень быстро вывели детей и обеспечили безопасность учащихся всех классов", — привели в пресс-службе городской администрации слова начальника департамента образования Томска Ольги Васильевой.

​