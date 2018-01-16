В Томске эвакуировали более 800 учеников школы из-за возгорания

НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Администрация школы №58 в Томске во вторник эвакуировала более 800 учащихся из-за загоревшегося электрощитка; пожар быстро потушили, сообщает ГУМЧС по региону.
"В здании сработала пожарная сигнализация. Администрация школы быстро вывела детей из здания до прибытия пожарных. Всего было эвакуировано более 800 учащихся. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание с помощью порошкового огнетушителя. В результате огнем поврежден электрощиток на первом этаже", — говорится в сообщении.
Возгорание было ликвидировано за 18 минут. Площадь составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет. По предварительным данным мэрии Томска, причина пожара – короткое замыкание электрического щита.
"Педагоги образовательного учреждения на "отлично" знают алгоритм действий в подобной ситуации. Решение в условиях возможного ЧС должно быть принято в считанные секунды. Учителя очень быстро вывели детей и обеспечили безопасность учащихся всех классов", — привели в пресс-службе городской администрации слова начальника департамента образования Томска Ольги Васильевой.
В Томске из-за пожара в школе эвакуировали почти 800 детей #Россия #Томск #школа #пожарhttps://t.co/6iofQeU8Ve pic.twitter.com/sq8jUOTkAq— Cобытия дня в России (@smnewsru) 16 января 2018 г.