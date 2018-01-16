В Петербурге ограбили пункт выдачи интернет-магазина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Полиция Петербурга разыскивает мужчину, который, угрожая пистолетом, похитил выручку из кассы в пункте выдачи заказов интернет-магазина в Московском районе города, сообщает во вторник пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник в 20.45 мск. Местные СМИ сообщают, что был ограблен пункт выдачи интернет-магазина "Юлмарт".

"Неизвестный преступник в медицинской маске вошел в пункт выдачи интернет-заказов магазина на Бассейной улице, 45, где из предмета, похожего на пистолет, выстрелил в воздух. После этого, угрожая 27-летнему продавцу, злоумышленник похитил из кассового аппарата 35 тысяч рублей выручки и с места происшествия скрылся", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Ведется розыск предполагаемого преступника.