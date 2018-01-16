ХАБАРОВСК, 16 янв – РИА Новости. Глава Якутии Егор Борисов поручил своей администрации разобраться в ситуации, возникшей из-за интернет-переписки между министром спорта Якутии Георгием Балакшиным и местным предпринимателем Александром Яковлевым (Нюрбинским), где последний якобы обвиняет чиновника в махинациях с землей.

Как сообщают местные СМИ, в переписке бизнесмен обвинил министра в неких махинациях с землей на территории Якутска, а также намекнул на его нечестное поведение при ведении дел. Информация, распространенная через социальные сети, вызывала широкий общественный резонанс в Якутии.

"С моей стороны уже дано поручение администрации проверить ситуацию. При необходимости будет подключена прокуратура", — сообщил Борисов на пресс-конференции во вторник.

Он также отметил, что когда-то дружившие товарищи для выяснения отношений могли бы найти другие формы общения, помимо социальных сетей.