В Якутии учеников более сотни школ отпустили по домам из-за морозов

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Учебный процесс ограничен в более чем 100 школах в 13 районах Якутии из-за низких температур воздуха, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах республики.

По данным Якутского УГМС, в понедельник днем в некоторых районах региона температура воздуха опустилась ниже 50 градуса мороза. Например, в Оймяконе и поселке Депутатский было —53 градуса, в Усть-Нере —54, в Батагае —55, в Верхоянске —56 градусов. В столице республики Якутске была зафиксирована температура —39.

"В связи с понижением температуры воздуха ограничен учебный процесс в 13 районах Якутии. В общей сложности это 107 школ, в которых учатся свыше 9,6 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в некоторых школах занятия вообще отменены, а в некоторых учатся только старшеклассники.

Как уточнил РИА Новости представитель МЧС РФ, из-за низких температур воздуха в регионе в готовность приведены аэромобильная группировка в составе 100 человек и 11 единиц техники, а также оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов. В режим повышенной готовности также приведены все оперативные службы районов республики. Проводится постоянное информирование и оповещение населения о складывающейся обстановке.

Ранее правительство республики сообщило о введении режима повышенной готовности в Якутии для органов управления сил территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в связи с холодами. Как отмечается на сайте, решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.