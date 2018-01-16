СК завел дело против жителя Челябинской области за избиение 5-летнего сына

ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, подозреваемого в истязании пятилетнего сына, имеющего хроническое заболевание, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, в 2017 году в поселке Вишневогорск Каслинского района подозреваемый неоднократно избивал 5-летнего сына, страдающего хроническими заболеваниями. Органы опеки поместили ребенка в социальный реабилитационный центр.

"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Каслинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.

Также следователем СК инициирован вопрос о лишении подозреваемого родительских прав, добавляется в сообщении.