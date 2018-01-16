ЧЕЛЯБИНСК, 16 янв – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинской области, подозреваемого в истязании пятилетнего сына, имеющего хроническое заболевание, сообщило следственное управление СКР по региону.
"Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Каслинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)", — говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и предъявлении обвинения, уточняется в сообщении.
Также следователем СК инициирован вопрос о лишении подозреваемого родительских прав, добавляется в сообщении.