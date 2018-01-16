В Магадане подросток напал с ножом на таксиста

МАГАДАН, 16 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после нападения 17-летнего жителя Магадана на таксиста, которому он не смог заплатить за проезд, сообщает во вторник управление СК по Магаданской области.
Поясняется, что во время нападения у подростка сломался клинок ножа, так что таксист остался жив и даже оказал активное сопротивление. В конфликт вмешались сотрудники полиции, позже потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
"В настоящее время 17-летнему юноше предъявлено обвинение в покушении на убийство, в отношении обвиняемого и потерпевшего назначены и проведены судебные медицинские экспертизы. С учетом сведений о личности несовершеннолетнего, тяжести и обстоятельств совершенного им деяния, следователем перед Магаданским городским судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — дополняет следствие.