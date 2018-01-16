Суд в Иркутске начал изучать новое дело "ангарского маньяка"

ИРКУТСК, 16 янв – РИА Новости. Суд в Иркутске провел в понедельник очередное заседание, на котором началось рассмотрение эпизодов преступной деятельности "ангарского маньяка" Михаила Попкова в рамках нового уголовного дела, следующее заседание назначено на среду, сообщил РИА Новости представитель Иркутского областного суда.

Ранее сообщалось, что прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Ангарска Попкова. Бывший милиционер три года назад уже был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За эти преступления он осужден в январе 2015 года на пожизненный срок.

После вынесения приговора Попков признался еще в 60 преступлениях, среди которых 59 убийств и одно покушение на убийство. Расследование было продолжено в рамках нового уголовного дела, к рассмотрению которого суд приступил 28 декабря. Тогда было решено вести процесс в частично закрытом режиме. На судебном заседании 10 января суд огласил Попкову обвинение.

"В понедельник в закрытом режиме исследовались два эпизода, инкриминируемые Попкову. Судебное заседание продолжится в среду. Оно также будет проходить в закрытом режиме", — рассказал РИА Новости представитель облсуда.

Все эпизоды дела Попкова, связанные с сексуальным насилием, по решению суда рассматриваются в закрытом режиме.